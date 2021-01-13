Türk Kızılay Karasu Şubesi’nden 17 öğrenciye mont

Türk Kızılay Karasu Şubesi, kış mevsimi nedeniyle özel bir yardım çalışmasına imza atarak ilçede bulunan bir ortaokuldaki 17 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont hediye etti.

Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi ve gönüllüler, ilçede pilot okul olarak seçtikleri Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’na mont yardımında bulundu. Okulda belirlenen 17 ihtiyaç sahibi öğrenciye takdim etmek için montları Okul Müdürü Cemal Çetin Kaya teslim aldı.

Türk Kızılay’ının etkinliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Okul Müdürü Cemal Çetinkaya, “Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Karasu’da Türk Kızılay’ı her yerde görüyoruz. Çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. İnsanlara yardım etmek sevindirmek kadar güzel bir duygu yok. Özellikle çocukları sevindirmek çok başka” dedi.

Okul müdürünün yardımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Türk Kızılay Karasu Şubesi Başkanı Adem Ekşi, “İhtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmamız konusunda bize yardımcı olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Daha önce de giysi yardımlarımız vardı. Fakat okul nezdinde bu ilk oldu. Bütün okullarımızın listeleri elimizde. Vatandaşlarımızdan kışlık giysi, mont, bot bağışı oldukça okullarımızda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza takdim edeceğiz” diye konuştu.