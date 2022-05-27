banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Türk-İş ve RTÜK başkanından Bakan Yardımcısı Duran’a ziyaret

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’ı ziyaret etti.

SAKARYA 27.05.2022, 09:59
Türk-İş ve RTÜK başkanından Bakan Yardımcısı Duran’a ziyaret

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’ı ziyaret etti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, bir süre önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanan Rıdvan Duran’ı ziyaret etti. Atalay, Şahin ve Alemdar, Duran’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi. Duran, konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek, bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yorumlar (0)
25°
açık