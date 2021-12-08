Türk Halk Müziğinin sevilen ismi müzik severlerle buluşacak

Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Cengiz Özkan, müzik severlerle buluşacak.

Adapazarı Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Söyleşi, konferans, tiyatro, sergi ve film gösterimlerinin yanı sıra konserleriyle de katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikler, Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Cengiz Özkan konseriyle devam edecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bir ay doğar, değme felek, efkar, ben denizde bir gemi gibi sevilen türküleri seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Orhangazi Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor. 8 Aralık Çarşamba günü 19.00’da başlayacak etkinliğin biletleri ise 7 Aralık Salı günü Adapazarı Belediyesi’nde bulunan Kültür İşleri Ofisi’nden 18.00 itibarıyla ücretsiz olarak temin edilebilecek” denildi.