Turizm fakültesi öğrencileri Sakarya’yı keşfetti

SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte şehrin tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzelliklerinin yer aldığı birçok noktaya gezi düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen tanıtım gezileri devam ediyor. Bu kapsamda, Sakarya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte şehrin tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzelliklerinin yer aldığı birçok noktaya gezi düzenlendi. Öğrenciler, 2 gün süren etkinlikte Poyrazlar Gölü, Sakarya Botanik Vadisi, Acarlar Longozu, Maden Deresi, Karasu Sahil Park, Sakarya İl Ormanı, Alifuatpaşa Kuva-i Milliye Müzesi, Geyve II. Beyazıt Köprüsü, Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Taraklı’nın doğal güzellikleri ve tarihi yerleri gezdi. Türkiye’nin turizm elçileri olmaya aday öğrenciler şehrin kuzey ve güney turistik destinasyonlarını yerinde inceleme fırsatı bularak, büyükşehir heyetinden bilgi aldı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’nın kültürel, tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkması için Büyükşehir olarak birçok program yürütüyoruz. Bu noktada turizm elçisi olarak nitelendirdiğimiz gençlerimiz, bizim en büyük gücümüzdür. Üniversiteler ve eğitim merkezleriyle iş birliği içinde tanıtıcı, öğretici geziler düzenliyoruz. Bu kapsamda turizm eğitimi alan gençlerimizin ufkunu açmak, onlara yol göstermek için şehrimizin değerlerini anlatıyor, yeni bir turizm hareketinin temellerini hazırlıyoruz. Yeşilin her tonunu barındıran doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle özellikle insan değerini yücelten ve tarihe ışık tutan şehrimizi dünyanın misafirhanesi yapmayı arzu ediyoruz” denildi.