Tüp bebek tedavisi gören veya düşünenler bunlara dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Duran halk arasında ‘tüp bebek’ olarak bilinen tedavi hakkında bilgilendirdi.

Bir yıllık evlilik ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuğu olmayan çiftlerin hekime başvurması gerektiğini aktaran Özel Adatıp Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Duran, “Bir yıllık evliliğe ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuğu olmayan çiftlerde ‘İnfertilite’ teşhisi koyarak, çocuğu olmama sorunu vardır demekteyiz. Bu hastalarımızın, Kadın Hastalıkları ve Doğum branşının infetiliteyle uğraşan hekimlerine gitmeleri gerekmektedir” dedi. Duran, infertilite tedavisinde hem kadın hem de erkeğin aynı anda incelendiğini ve ona göre gerekli tedaviye başladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Bülent Duran, erkekler için temel testin sperm tahlili yani spermiyogram olduğunu ifade ederek, “Spermiyogram testiyle erkekte herhangi bir sorun var mı diye bakıyoruz. Ardından kadın hastanın rahim filmi çekilerek tüplerinin açıklık durumu kontrol ediliyor. Peşi sıra hormon testleri ile hormonların durumunu ortaya çıkarıyoruz. Bu temel testlerin ardından tedavi aşamasına geçiyoruz” dedi. Hastaların spermiyogram testi, rahim filmi ve hormon testi sonucu normalse ve kadında düzenli yumurtlama varsa öncelikle basit ilaçlarla yumurtlama tedavisi yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Bülent Duran, “Eğer spermiyogram testiniz, tüplerinizin durumu ve hormonlarınız normalse, yumurtlamanız da düzenli oluyorsa öncelikle basit ilaçlarla yumurtlama tedavisi veriyoruz. Bir veya iki kez bu tedaviye cevap vermeyen hastalarımızda ise aşılama tedavisine geçiyoruz. Yine bir veya iki kez aşılama yaptıktan sonra, çiftler hala çocuk sahibi olmamışsa o zaman tüp bebek uygulamasına geçiyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Bülent Duran, tüp bebek uygulaması sırasında kadın hastanın adetinin ilk başında kendilerine gitmek durumunda olduğunu belirterek, “Bu aşamada yine yumurtlama tedavisi yapıyoruz. Aşılama tedavisinde ve normal yumurta geliştirme tedavisinde olduğu gibi ilaçlar kullanıyoruz. Yalnız tüp bebek tedavisinde kullandığımız ilaçların dozları aşılamaya göre çok daha yüksektir. Bu yüksek dozdaki ilaçlarla çok sayıda yumurta gelişmesini amaçlıyoruz. Hedef en ideal sayı olan 8 -10 civarında yumurta geliştirmektir. Yumurtalarımız 16 - 18 milimetre çapına eriştiğinde bu yumurtaları çatlatıyoruz. Çatlatma iğnesini verdikten 36 saat sonra ise yumurtaları topluyoruz. Yumurta toplama işlemi ameliyathanede ve anestezi eşliğinde yapılmaktadır. Toplama işlemini yaparken ultrason eşliğinde OPU dediğimiz iğneleri kullanarak hastanın yumurtalarını çok kısa sürede alıyoruz. Ardından embriyoloğumuz yumurtaları değerlendiriyor ve onları 4 - 6 saat beklettikten sonra mikro enjeksiyon yöntemi kullanarak, erkekten alınan spermle birleştiriyor. 24 saat sonra bölünme olup olmadığına bakıyoruz. Bölünen yumurtaları 3. ve 5. gün takip ediyoruz. Bu günlerde hastaya yine ameliyathanemizde transfer yapıyoruz. Amacımız tek embriyo transferi yapmak ancak hastanın yaşı 36 - 38’in üzerindeyse ve daha önceden başarısız denemeleri varsa o zaman birden fazla embriyo transferi de mümkün olabiliyor. Transferden sonra hastalarımızı Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezimizin yatan hasta bölümüne alıyoruz. 6 saat kadar takibini yapıyoruz. Hastalarımıza daha başarılı bir uygulama yapabilmek adına ‘intralipid tedavisi’ dediğimiz tedavileri de veriyoruz” şeklinde konuştu.

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinde ‘çip’ sistemi kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bülent Duran, “Böylece hastalar arasında asla bir yanılgı veya karışıklık olma ihtimali kalmıyor. Her hastanın kendine ait özel barkodları var. Bu barkod ve çip sistemiyle hastanın tanısı kesin olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.