Tüm atıklar bu etkinlikte toplanıp dönüştürülecek

Her yıl farklı bir tema vurgusu ile kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’, bu sene Akyazı’da ‘Akyazı’mız Atığını Dönüştürüyor’ teması ile çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Akyazı Belediyesi, Akyazı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile 9 Haziran Cuma günü düzenlenecek ‘Akyazı’mız Atığını Dönüştürüyor’ etkinliğinde çeşitli eğence alanları oluşturulacak. Lisanslı atık toplayan 5 firma (bitkisel atık yağ, atık pil, atık elektrik elektronik eşya, tehlikeli atık, ambalaj atıkları), atıkların geri kazanımına yönelik öğrenci ve vatandaşları bilgilendirmek için stant kuracak. Etkinlikte ayrıca okullarda daha önce başlatılan resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni de gerçekleştirilecek. Akyazı Belediyesi tarafından da ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ hususunda bilgilendirmeler yapılacak.