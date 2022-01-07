Trafik yoğunluğu yaşanan bölgeye akıllı kavşak sistemi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde trafiğin yoğun olduğu ASEM Kavşağı’nda yoğunluğu kontrol altına alacak bir akıllı kavşak sistemi kurdu. Bu sistemde sensörler trafiğin yoğun olduğu saatleri tespit edecek, ışıklar buna göre çalışacak. Sistemin özellikle Serdivan ve Adapazarı trafiğine büyük bir katkısı olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve işleyişin en güvenli şekilde sağlanması için çeşitli uygulamalar yürütüyor. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu bölgelerde akıllı kavşaklar devreye alınıyor. Son çalışma ise kentin trafik anlamında en yoğun noktalarından biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ASEM Kavşağı’nda yapıldı.

Kavşağın 4 farklı yönü belirli saatlerde trafiğe kapatıldı. Bölgeye ‘akıllı kavşak’ inşa edildi. Tüm yönlere sinyalizasyon direkleri inşa edildi. Ayrıca zemine, araç sayısını ve yoğunluğu fark eden ‘sensörler’ yerleştirildi. Sistem devreye alındığında, özellikle mesai saatleri içerisinde araç yoğunluğunu fark eden sensörler trafik ışıklarını devreye sokacak. Yoğunluğun az olduğu saatlerde ise kavşak içinde ‘kontrollü geçiş’ (turuncu) ışığı yanıp sönecek. Kurulan bu ‘akıllı sistem’ ile Adapazarı, Serdivan ve Erenler yönlerine akan trafik rahatlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelindeki trafiğin en güvenli ve rahat şekilde sağlanması için teknolojiyi de kullanarak sinyal sistemlerimizi devreye alıyoruz. Şehrin en yoğun noktaları Adapazarı, Serdivan, Erenler ve 16 ilçemizde ‘akıllı kavşak’ sistemimizi kuruyoruz. Bu sayede yaşanabilecek kazaların önüne geçilerek, trafiğin kontrollü ve rahat şekilde akmasını sağlıyoruz. ASEM Bölgemizde kurulan sistem hayırlı olsun” denildi.