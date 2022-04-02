Trafik Park’ta eğlence ramazan boyunca devam ediyor

Uygulamalı trafik eğitiminin yanı sıra farklı aktiviteleriyle de çocukların yoğun ilgi gösterdiği Serdivan Trafik Park, Ramazan ayı boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Serdivan ilçesinde uygulamalı trafik eğitiminin yanı sıra farklı aktiviteleriyle de çocukların sevdiği ve yoğun ilgi gösterdiği Trafik Park, yenilenen yürüyüş parkuru, oyun alanları ve trafik eğitim pisti ile birlikte Ramazan ayı boyunca sabah 08.30’dan gece 22.00’a kadar hizmet verecek.