Toplu taşımada 2022 yılı vize işlemleri randevulu olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı toplu taşıma araçları vize işlemleri için açıklama yapıldı. Açıklamada pandemi nedeniyle toplu taşıma ruhsat sahiplerinin işlem yapmak için Toplu Taşıma Müdürlüğü Ruhsat Servisi’nden randevu almaları gerektiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının vize ve muayene işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılacak işlemlerin pandemi nedeniyle randevulu şekilde gerçekleştirileceği araç sahiplerine duyuruldu. Toplu Taşıma Ruhsat Servisi tarafından alınacak randevu doğrultusunda araç sahiplerinin randevu saatlerinde işlemlerini yapmaları gerektiği ifade edildi. Servis, minibüs, taksi dolmuş, ticari taksi ve özel halk otobüsü 2022 yılı vize işlemlerini yapmak için 0264 289 30 00 veya 444 40 54 (Dahili: 3606) numaralarından randevu almaları gerekmektedir. Ruhsat servisinde yoğunluğun yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için ruhsat sahiplerinin belirtilen numaralardan iletişime geçmeleri rica edildi.

Yapılan açıklamanın devamında 2022 yılı araç vizeleri için ilçelerdeki toplu taşıma araçlarıyla ilgili olarak, “İlçelerde hizmet veren toplu taşıma araçlarıyla ilgili vizeleme takvimi ayrıca planlanmıştır. İlçelerde yapılacak olan araç muayene işlemleri ilgili tarihlerde ilçelerde planlanan yerlerde yapılacaktır. Ruhsat sahibi esnaflar ilgili esnaf odalarından konuyla ilgili bilgi alabilirler” ifadeleri kullanıldı.