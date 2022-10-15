Tiyatro sahnesi çocuklar için kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 16 Ekim Pazar günü saat 13.00-15.00’da ‘Dört Kafalar Müzikali’ Tiyatro Roza (Çocuk Oyunu) kültür sanat dostu minik seyircilerle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede 16 Ekim Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’da AKM’de çocuklar için tiyatro oyunu sahnelenecek. ‘Dört Kafalar Müzikali’ Tiyatro Roza (Çocuk Oyunu) kültür sanat dostu minik seyircilerle buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Katılımın biletli olduğu ‘Dört Kafadar Müzikali’ isimi çocuk oyunu için biletlere www.sakarya.bel.tr adresinden ya da Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızdan temin edebilirsiniz” denildi.