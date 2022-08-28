Ticaret Bakanı Muş: “Hizmet ihracatımız yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar oldu"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Hizmet ihracatımız, pandeminin etkilerini geride bırakmış, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem hizmetler dengesi ise 26,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2022 Ocak-Haziran dönemi hizmet ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artış kaydederek 33,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir“ dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde Hizmet İhracatçıları Birliği çalıştayına katıldı. Programa Bakan Muş’un yanı sıra BİH Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sektör temsilcileri katıldı.

“Tüm zorlu koşullara rağmen, sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz”

Salgın ve savaşa rağmen ellerindeki tüm imkanları ihracatçı, sanayi ve üreticilere kullandıklarını belirten Bakan Muş, “Salgının etkilerinin azalmasıyla küresel ekonomideki toparlanmada meydana gelen ivme akabinde maalesef Rusya-Ukrayna Savaşı ile tekrar bir durgunluk kendisini göstermektedir. Ancak bu şartlara rağmen Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki tüm imkan ve desteklerimizi sanayimiz, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için kullanmaktayız. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, tüm zorlu koşullara rağmen, sizlerin de desteğiyle olumlu sonuçlar alıyoruz. İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydeden ekonomimizin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürdüğünü görüyoruz. Hizmet ihracatımız, pandeminin etkilerini geride bırakmış, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 57,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem hizmetler dengesi ise 26,7 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2022 Ocak- Haziran dönemi hizmet ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında artış kaydederek 33,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

“Amacımız hizmet sektörümüzün dünyada rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak”

Ticaret Bakanlığı’nın 2012 yılından bu yana yaptığı desteklerden bahseden Bakan Muş, “Dış ticaretimize yönelik nihai hedefimiz, bu oranı yükselterek cari açık konusunu ekonomimizin gündeminden kalıcı olarak çıkarmaktır. Bakanlığımız tarafından 2012 yılından bu yana hizmet ihracatımızın kilit sektörleri olan sağlık, bilişim, film-dizi, eğitim sektörlerine; 2015 yılından bu yana ise bahsi geçen sektörlere ek olarak; yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık, lojistik, yolcu taşımacılığı, ulaştırma alt yapı hizmetleri, gastronomi, perakende, konaklama sektörlerimizin uluslararası pazarlara açılmasına, bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmalarına ve markalaşmalarına yönelik destek programları uygulanmaktadır. Öte yandan, Bakanlığımız tarafından, Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik olarak bir Devlet Yardımı programı yürütülmekte ve sektörümüz uluslararası alanda desteklenmektedir. İlaveten, bakanlık olarak yakın zamanda ihracatımızı ekonominin ve büyümenin lokomotifi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, hizmet sektörümüzün, daha iyi bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak ve aynı zamanda birliğimiz tarafından bize ulaştırılan sektör talep ve sorunları çerçevesinde mevzuat çalışmalarımızı tamamladık. Böylece yeniden kurguladığımız devlet yardımları mekanizmalarımızı Nisan ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile yeni bir boyut kazandırarak daha da genişlettik ve zenginleştirdik. Bu çerçevede, Hizmet İhracatına yönelik Genel Destek Kararımız ve sektörümüzün talepleri ile destek mevzuatımızı günümüze uyarladık, verim sağlanamayan destek kalemlerini çıkardık, yeni sektörler ekledik, sektörlere özgü yeni destek kalemleri tasarladık, böylece hizmet sektörlerimize yönelik hukuki altyapıya ilişkin çalışmalarımızı yaparak sizlerin hizmetine sunduk. Amacımız hizmet sektörümüzün dünyada rekabet gücünü en üst düzeye çıkarmak için sizlere tüm imkanları sunmaktır” diye konuştu.

“Lojistik ve taşımacılık sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilir düzeye gelmesini amaçlıyoruz”

Lojistik ve taşımacılık sektörlerinde dünya ile rekabet etmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Muş, “Bununla birlikte, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar ile yurt dışında ilk kez ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini sağlayacak tesislerin kurulumunu destekliyoruz. Böylece, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek ve önemli pazarlardaki ihracatımızı sürekli kılacak altyapı olanaklarını sağlayacağız. Bu sayede hem mal ihracatımızın artırılması hem de lojistik ve taşımacılık sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilir düzeye gelmesini amaçlıyoruz. Son olarak, Bilişim Sektörümüze yönelik E-Turquality Programı Hakkında Karar ile inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel lider firmalarımızın ortaya çıkmasına yönelik olarak bilişim sektörüne özel, yeni destek unsurlarını içeren Bilişimin Yıldızları programı oluşturulmuştur. Bu çalışmaların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“2012 yılından bugüne kadar ihracatçılarımıza, Bakanlık olarak 1,9 milyar TL’lik destek sağladık”

Bakanlık olarak 2012 yılından bu yana yapılan destekleri ve 2022 yılı sonundaki hedeflerden söz eden bakan Muş, “2012 yılından bugüne kadar ihracatçılarımıza, Bakanlık olarak 1,9 milyar TL’lik destek sağladık. Yeni kararlarımızla daha güçlü bir şekilde destek sağlamaya da devam edeceğiz. Eminim ki, uluslararası rekabet gücümüzü artıracak günümüz şartlarına uygun bu yeni kararlar hizmet sektöründeki gücümüze güç katıp firmalarımıza uluslararası piyasalarda daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Bununla beraber Bakanlığımız, ihracat gelirlerimizin eksiksiz ölçülebilmesini teminen hizmet ticareti istatistiklerinin iyileştirilmesi çalışmalarında öncü bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede başta sağlık hizmeti ihracatı istatistikleri olmak üzere istatistik çalışmalarında önemli bir aşamaya gelinmiş bulunmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda hizmet ihracatımızda yeni bir rekora imza atarak 2022 yılsonu hedefimizi daha önce belirlediğimizin üzerine çıkacağını birliğimizden bekliyoruz. Böylece hizmet sektörümüz, ülkemiz hizmet ihracatını rekor rakamlara ulaştırarak cari açığın kapanmasında kilit bir rol üstlenecektir” ifadelerini kullandı.