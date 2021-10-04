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Terörle mücadelede bir ayda 4 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

SAKARYA 04.10.2021, 19:12
Terörle mücadelede bir ayda 4 kişi tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacı ile eylül ayında gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 8 şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulandı.

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