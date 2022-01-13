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Tercih fuarlarında SUBÜ’ye yoğun ilgi

SUBÜ, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri kapsamındaki fuarlara katıldı. Fuarlarda SUBÜ standına üniversite adaylarının yoğun ilgisi olduğu gözlendi.

SAKARYA 13.01.2022, 13:42
Tercih fuarlarında SUBÜ’ye yoğun ilgi

SUBÜ, Sakarya ve Kocaeli’de düzenlenen Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri kapsamındaki fuarlara katıldı. Fuarlarda SUBÜ standına üniversite adaylarının yoğun ilgisi olduğu gözlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri kapsamında Sakarya Sen Otel ve Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarlarda üniversitenin tanıtımı için yer aldı. Türkiye genelinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden üniversitelerin yer aldığı fuarda akademisyen ve ilgili personeller; üniversite adayı öğrenciler ile standı ziyaret edenlerin merak ettiği soruları cevaplandırdı, üniversite hakkında bilgi verdi. Fuarı ziyaret eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise hem üniversitenin standında öğrencilerle buluştu hem de diğer üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek bilgi aldı. Ayrıca fuar kapsamında lisans programları tanıtımlarına yönelik atölye çalışmaları ve bilgilendirme sunumları yapıldı.

Fark oluşturuyoruz

Fuarların genel olarak karşılıklı temas kurma ve doğrudan bilgi sahibi olabilme açısından önemine değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yeni bir üniversite olarak kısa süre içerisinde elde ettiğimiz başarılarımız ve +1 Eğitim Modelimizle tanınırlığımız her geçen gün artıyor. Üniversitemiz birçok alanda fark oluşturuyor. Teknoloji Fakültemizin yapmış olduğu teknik çalışmalar, her geçen gün ülkemizin gündeminde daha önemli bir yere sahip olan turizm alanında Turizm Fakültemizin ortaya koyduğu yenilikler, kısa süre önce kurulan Ziraat Fakültemizin ses getiren proje çalışmaları, sağlık alanında göz dolduran yeni bölümler, milli sporcularımızla gururlandığımız Spor Bilimleri Fakültemiz ve her daim iş dünyasının yanında olan Uygulamalı Bilimler Fakültemiz ile ilgi odağı olmaya devam ediyoruz” dedi.

Öğrenci odaklı bir üniversiteyiz

Rektör Sarıbıyık, “Fuarda yer almak, üniversite okuyacak öğrencilerimize yardımcı olmak ve onlara bilgi çağında bilgiye ulaşmanın kolaylığını anlatarak becerinin de çok önemli olduğu farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Bunun yanında bizi ön plana çıkaran çok sayıda başarımız ve çok farklı yönlerimiz var. En önemlilerinden birisi olarak öğrenci odaklı bir üniversite olmamızı söyleyebiliriz. Bu nedenlerle fuarlarda yer almayı önemli buluyoruz. Bizimle birlikte birçok üniversitemiz de yer alıyor. Ben başta üniversitemizden bu fuar için güzel bir hazırlık yaparak emek veren, burada öğrencilerle ilgilenerek SUBÜ’yü tanıtan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir ortamın oluşmasına katkı sağlayan yetkilileri ve diğer üniversiteleri de tebrik ediyorum” diye konuştu.

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