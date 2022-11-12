Telefonlara uyarı geldi, vatandaşlar ‘Çök-Kapan-Tutun’ yaptı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen, ‘Çök-Kapan-Tutun Deprem anı tatbikatı’ Sakarya’da da yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelindeki ‘Deprem anı ülke tatbikatı’ Sakarya’da da yapıldı. Saat 18.57’de tüm telefonlara AFAD tarafından uyarı mesajları sonrasında ’çök, kapan, tutun’ tatbikatı gerçekleştirildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da katıldığı tatbikata, Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.