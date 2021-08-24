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Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA 24.08.2021, 19:20
Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Köseoğlu isimli vatandaşın tek katlı evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Dikmen Mahalle Muhtarlığına ait itfaiye aracı sevk edildi. Yangın tüm evi sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

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