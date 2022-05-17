TBB’den Adapazarı’nda ödül geldi

Adapazarı Belediyesi tarafından israfı önleme sürecini yönetmek hedefiyle hazırlanan “Adapazarı’nda İsraf Yok, Paylaşmak Var” Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ödüle layık görüldü. Ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan alan Başkan Işıksu, “Adapazarı, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik, bereket ve kardeşliğin yurdudur. İsrafa karşı hep birlikte mücadele ediyoruz” dedi.

Sosyal projelerde öncü çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüren Adapazarı Belediyesi, israfla mücadelede örnek bir çalışma daha ortaya koyarak oluşturduğu proje ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. TBB Meclis Toplantısı’nda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBB Başkanı Fatma Şahin’den ödülü alan Başkan Mutlu Işıksu, çalışma ekibine teşekkür ederek, “Adapazarı, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik, bereket ve kardeşliğin yurdudur. İsrafa karşı hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu güzel proje için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Verilen ödül için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Işıksu, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘GIDANI KORU’ fikir ve proje dalında ‘Adapazarı’nda İsraf Yok, Paylaşmak Var’ projemizle ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ödülü kıymetli bakanımız Bekir Bozdağ’dan almak da çok güzel oldu. Bakanımıza, TBB Başkanımız Fatma Şahin’e, TBB çalışma ekibine ve belediyemizdeki ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Projenin ayrıntılarından bahseden Başkan Işıksu, “‘Adapazarı’nda İsraf Yok’ sloganıyla kurguladığımız yazılım sayesinde, sınırlarımızdaki yerel işletmeler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü kurarak israfı önleme sürecinde oldukça önemli bir çalışmaya imza atmış oluyoruz. Belediye, yerel işletmeler ve vatandaş arasındaki dayanışma ve iş birliği ortamını daha da geliştirmek, gıda israfı ile ilgili toplumsal bilincin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve toplumsal yardımlaşma bilincini artırmayı hedefleyerek yapmakta olduğumuz bu çalışmanın Adapazarı’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.