Tasavvuf müziği konseri AKM’de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri, tasavvuf müziği konseri ile devam edecek.

Bugün saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek programda eserleri tasavvuf müziği sanatçısı Fatih Koca icra edecek. Etkinliğin biletleri ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile www.sakarya.bel.tr adresinden temin edilebilecek.