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Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanındaki çalışmalar sürüyor

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile birlikte Erenler’de yapımı devam eden Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanında ki çalışmaları inceleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Sakarya Ticaret Borsasının girişimleriyle Erenler ilçemizde 82 dönümlük araziye 25 bin 800 ton kapasiteli inşa edilecek olan depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı” dedi.

SAKARYA 11.06.2021, 11:54
Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanındaki çalışmalar sürüyor

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile birlikte Erenler’de yapımı devam eden Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanında ki çalışmaları inceleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Sakarya Ticaret Borsasının girişimleriyle Erenler ilçemizde 82 dönümlük araziye 25 bin 800 ton kapasiteli inşa edilecek olan depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı ile birlikte Erenler’de yapımı devam eden Tarımsal Amaçlı Lisanlı Depolama alanında ki çalışmaları inceledi. Başkan Kılıç, “Sakarya Ticaret Borsasının girişimleriyle Erenler ilçemizde 82 dönümlük araziye 25 bin 800 ton kapasiteli inşa edilecek olan depo bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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