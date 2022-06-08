Tarım projeleri ile öğrencilere toprak bilinci aşılanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi genç nesillerde toprak bilinci oluşturmak, tarımın önemini aşılamak ve gelecek nesillere aktarmak adına dev bir projeyi daha hayat geçirdi. Sakarya Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje çerçevesinde ortaokul öğrencileri Büyükşehir’in tarım projelerini yerinde inceleyerek tarımsal üretim bilinci kazanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ve ülkenin tarımsal üretimine katma değer sağlayan vizyon projeleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmak üzere görücüye çıktı. Sakarya Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirilen ve ilk etapta 12 ortaokuldan yaklaşık 500 öğrencinin katılacağı ‘Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezisi’ Büyükşehir Belediyesi proje alanlarında başladı. Melen Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Çilek Tarlası, Damızlık Manda Üretim Tesisi, Yanık Fidan Üretim Tesisi, Acarlar Longozu, UTÇEM Meyve Bahçesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, İstiridye Mantarı Yetiştirme Merkezi, Salep ve Safran Üretim alanları bir hafta boyunca genç misafirlere kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin tarımsal alanda attığı dev adımlara, Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz ve son teknoloji ile donattığımız tarımsal üretim tesislerimizle katkıda bulunuyoruz. Yatırımları hayat geçirmek kadar bunları gelecek nesillere aktarmak ve onların bu projeleri örnek alarak üreten bir birey olmalarını sağlamakta çok önemli. Bu çerçevede Sakarya Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ‘Uygulamalı Tarım Tanıtım Gezileri’ni hayata geçirdik. Bu proje ile birlikte gençlerimizde toprak bilinci oluşturmak, tarımdaki önemin farkındalığını artırmak ve onların gelecekte üretimin bir parçası haline gelmesini umut ediyoruz. Projelerimizi tüm şehre ve tüm yaş gruplarına tek tek tanıtabilmek adına organizasyonlarımız devam edecek” denildi.

Sakarya Kent Konseyi’nce yapılan açıklamada ise, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan birçok proje mevcut. Özellikle tarımsal üretim olarak ülke çapında ses getiren projelerle adından epeyce söz ettirdi. Biz bu projeleri tek tek yerinde inceledik ve bunların gelecek nesillere aktarılarak devam etmesini, gençlerimizin üreten bir nesil olmak adına aşılanması gerektiğini düşündük. Bu düşünceyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaklaşık 500 öğrencimizi Büyükşehir Belediyemizin tesisleri ile buluşturulmasını sağlıyoruz. Gençlerimizin toprağı sevmesi, üreten bir nesil olması bizim için çok kıymetli. Gençlerimizin bu tesislerle başka şehirlerde değil de bu şehirde buluşmasına vesile olan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.