Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri 16 Temmuz’da yapılacak

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, düzenlediği basın toplantısı ile 57. Akbalık Yağlı Güreşleri’nin 16 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bu yıl 57’ncisi düzenlenecek olan Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri’nin tanıtım toplantısı Akbalık Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına Başkan Soykan’ın yanı sıra Akbalık Güreş Ağası ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer, Mehmet Çakmak ve Aslan Yılmaz, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Basın İlan Kurumu Müdürü İbrahim Çorbacı, Akyazı Basın Birliği Başkanı Ali Yıldırım, Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı.

Akbalık Yağlı Güreşleri’nin 3 yıl aranın ardından 16 Temmuz Cumartesi günü yeniden yapılacağını açıklayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemizde 1956 yılından itibaren devam eden tarihi Akbalık güreşlerinin bu yıl 57’ncisini düzenlemekteyiz. Akbalık güreşlerinin ilçemizde tarihi bir kültür-spor faaliyeti olmasının yanında halkımızın yaşadığı topraklarla ve geçmişi ile güçlü bağlar kurmasına köprü görevi vardır. Akbalık Güreşleri bizim için tarihi bir görevdir” dedi.

Başkan Bilal Soykan, “Bildiğiniz üzere ata sporu olarak adlandırılan güreş sporunun bu topraklardaki geçmişi yedi asra dayanır oldukça eskidir. Kaynaklarda Kırkpınar’da yapılan güreşlerin 1362 yılında başlatıldığı ifade edilir. Akyazı’da, bu topraklarda bu geleneğin sürdürülmesi, yöre insanımızın yaşadığı topraklara, tarihine ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu birçok alanda olduğu gibi faaliyete hazırladığımız Akbalık güreşlerinde de görmekteyiz. Tüm hemşerilerimiz gibi ben de bu durumu gururla yaşamaktayım” diye konuştu.

Başkan Soykan, “Akbalık güreşlerinin kurucusu ve tarihi Güreşleri 1956 başlatan Akbalıklı Rahmetli Zülküf Karabulut’tur. Kabri hemen Akbalık mahallesinin girişindedir. Kendisi 1930 yılında burada dünyaya gelmiştir 25 yaşından 34 yaşına kadar Edirne Kırkpınar da yaklaşık on yıl aktif güreş yapmış ve birçok boyda dereceleri - birincilikleri vardır. Kendisi aktif güreşi bıraktıktan sonra 1974-1975 ve 1976 yıllarında da üç yıl Kırkpınar Ağalığı yapmıştır. Rahmetli Zülküf Karabulut çok sevdiği ve doğup büyüdüğü Akbalıkta 2013 yılında ebediyete uğurlanmıştır. Yine kabri burada olan bir başka başpehlivanımız Ordulu Mustafa’dır. Mustafa Bük 1936 Ordu Fatsa doğumlu dur. 1958 yılında Kırkpınar da güreşe başlamıştır. 1966 - 1967 - 1968 yıllarında başpehlivan olarak üst üste üç yıl başpehlivan olan yağlı Güreş tarihimizin ilk altın kemerli başpehlivandır. Akbalıkta da defalarca güreş tutan Ordulu Mustafa aynı zamanda güreş hocası olan Zülküf Karabulut’a vasiyeti üzerine çok sevdiği ve defalarca güreş tuttuğu Akbalık er meydanının hemen yanı başında 1982 yılında ebediyete uğurlanmıştır Hemen burada Güreş meydanın girişinde gördüğünüz tarihi iki güreşçimizin anılarını yaşatmak üzere birer eser yaptırılmıştır. Güreşçilerimizi adeta resmeden bu kaide eserleri yaptıran 2015- 2016 ve 2017 yıllarında Akbalık güreş ağalığı yapan hemşerimiz işadamı Sayın İdris Caymaz’a bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tarihi Akbalık güreşlerinin başlangıçtan bugüne geçen süre zarfında birbirinden farklı sebeplerle belli aralıklarla toplamda on kez yapılamadığını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm projelerimizi dünyada yaşanan ekonomik daralmaya rağmen bir bir hayata geçiriyoruz. Hatta bazı projelerde çalışma takviminin önünde seyreden bir performans sergiliyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz önemin bir örneği olarak gördüğüm Akyazı Spor kompleksi projemizi de nasipse bu yılın sonunda hayata geçireceğiz açılışına inşallah sizleri davet edeceğiz. İnşallah bu tesisimizde de farklı branşlarda şampiyonlar nice şampiyon güreşçiler yetişecek buna inanıyorum. Akbalık güreşlerimiz tüm dünyada baş gösteren koronavirüs salgınından dolayı son 3 yıldır yapılamamıştı. En son 2018 yılında yapılan üç yıl ara verdiğimiz Akbalık yağlı güreşlerini nasipse 16 Temmuz 2022 cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan Akbalık Güreşlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz buna inanıyoruz bunun için çalışıyoruz. Başpehlivanlıkta 32 Toplamda 600 güreşçinin katılacağı güreşlerimiz için Akbalık güreş sahasını eksiksiz bir şekilde tarihi güne hazırlamak için 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi etkinliğe davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Akbalık Güreş Ağası ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk de 57’ncisi düzenlenecek olan Akbalık Yağlı Güreşleri’ne tüm vatandaşları davet ederek, “Bu anlamlı günde herkesi Akbalık Er Meydanı’na bekliyoruz” dedi. Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi de yapılan çalışmalardan ve 3 yıl aradan sonra bu önemli organizasyonun yapılacak olmasından dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve emeği geçenlere teşekkür etti. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’nin En Genç Başpehlivanı olan Karapürçekli Serdar Yıldırım da toplantı sonrasında Başkan Bilal Soykan ile bir araya geldi.