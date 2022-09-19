Taraklı’ya 21 kilometrelik asfalt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı’da Akçapınar, Hacıaliler, Pirler ve Çamtepe’de asfalt çalışmalarını tamamladı. Duman mahallesinde devam eden çalışmaların ardından Alballar ve Aksu’da gerçekleştirilecek asfalt serim işlemleriyle birlikte ilçede 7 mahallede toplam 21 kilometrelik arterler 25 bin ton asfaltla yenilenmiş olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirdiği yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde başlattığı asfalt atağı ile güzergahlar yeni yüzüne kavuşturuluyor. Konforlu ve güvenli ulaşım için 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, şehrin güney ucu Taraklı’da asfalt serim işlemlerine devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Taraklı’nın üst mahallelerinde grup yollarını sil baştan yeniliyor. Bu çerçevede Akçapınar’da 7 bin 500 metrelik arter 8 bin 800 ton asfalt ile yenilendi. Hacıaliler’de ise bin 800 metrede 2 bin 200 ton asfalt serimi tamamlandı. Pirler mahallesinde de bin 200 metrelik güzergahta bin 700 ton asfalt kullanıldı. Tamamlanan arterlerden bir diğeri olan Çamtepe’de 3 bin 500 metrelik yolda 4 bin 400 ton asfalt serimi sona erdi. Ekipler ise 3 bin 200 metre uzunluğa sahip Duman mahallesinde asfalt işlemlerini sürdürüyor. Alballar ve Aksu mahallesinde de yapılacak çalışmalarla birlikte Taraklı’da 7 mahallede işlemler bitmiş olacak. Çalışma çerçevesinde toplam 21 kilometrelik arterler yenilenecek, bu çalışmalar için tam 25 bin 400 ton asfalt serimi tamamlanmış olacak.

YOL-BAK’tan yapılan açıklamada, “Sakarya’nın merkezinde ve 16 ilçesinde yenileme ihtiyacı olan tüm noktalarda eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kırsal mahallelerimize güvenli ve rahat bir ulaşımın sağlanması için yolları sil baştan yeniliyoruz. Son olarak Taraklı’da Akçapınar, Hacıaliler, Pirler ve Çamtepe’de asfalt serim işlemlerimizi tamamladık. Ekiplerimiz Duman mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha sonra ise Alballar ve Aksu mahallelerinde asfalt serim işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. 7 mahallemizde toplam 21 kilometrelik arterleri 25 bin 400 ton asfalt ile yeni yüzüne kavuşturmuş olacağız. Gündüz-gece sürdürdüğümüz mesaimiz şehrin farklı bölgelerinde devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” denildi.