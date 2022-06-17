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Taraklı’da tarih ve doğanın tadını çıkardılar
SUBÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelleri düzenlenen tarih ve doğa gezisinde Taraklı’yı gezdiler.
SAKARYA 17.06.2022, 12:39
SUBÜ öğrencileri ile akademik ve idari personelleri düzenlenen tarih ve doğa gezisinde Taraklı’yı gezdiler.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ‘Kırsal Turizm Alanı’ ödülüne sahip Taraklı’ya bir gezi düzenlendi. Gezide aralarında öğrencilerle akademik ve idari personellerin de bulunduğu 120 kişi; Kızılay Taraklı Temsilcisi Alaattin Yılmaz ve Taraklı Belediyesi Eski Başkanı Tacettin Özkaraman rehberliğinde tarihi Taraklı sokaklarını turlayarak Yunus Paşa Camii, tarihi hamam, 7 asırlık çınar ağacı, tarihi han, Hisar Tepesi ve su değirmenini yerinde görerek bilgi edindiler. Daha sonra ise ilçede bulunan Karagöl Yaylası’nda doğa yürüyüşü yaptılar.