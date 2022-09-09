Taraklı’da asfalt sevinci: Otoyola bağlanan 9 kilometrelik yol sil baştan

‘Asfaltlanmamış yer kalmayacak’ sloganıyla çalışmalarına hız veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Taraklı’da asfalt bekleyen iki mahalleyi bağlayan ve bölgenin şehirlerarası otoyol bağlantısı olan 9 kilometrelik bölgeyi asfaltla buluşturdu.

Sakarya büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yeni rekorlar kırmak ve şehrin güçlü bir altyapıya sahip olması için gündüz-gece çalışıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri, kırsal bölgelerde ve şehir merkezinde vites artırdı. 1 milyon ton asfaltı kısa sürede tamamlayıp yeni rekorlara yönelen Büyükşehir, Taraklı’da bölge için çok önemli olan bir çalışmaya imza attı.

Hacıaliler ve Akçapınar Mahallelerini ilçe merkezi ile bağlayan ve bölgenin şehirlerarası ulaşım ağına bağlantısı olan grup yolu sil baştan yenilendi. Öncelikle altyapısı yenilenen ve güçlendirilen grup yoluna mekanik malzeme işlendi. Daha sonra ise gidiş geliş olan 9 kilometre uzunluğundaki grup yoluna yaklaşık 9 bin ton asfaltın serimi yapıldı. Böylelikle ilçe merkezinden mahallelere ulaşmak isteyen ve ana yola bağlanmak isteyen sürücüler daha güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilecekleri güzergaha kavuştu.

YOL-BAK’tan yapılan açıklamada, “Şehirde asfaltlanmamış nokta bırakmayacağız sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gece yarısında, sabahın ilk saatlerinde ve günün son saatlerinde, zaman fark etmeksizin ekiplerimizi sahada görebilirsiniz. Daha güçlü bir ulaşım ağına sahip olmak ve altyapımızı en güçlü hale getirmek için gündüz-gece mesaideyiz. Güney bölgemizde Taraklı için önemli olan 9 kilometrelik bir hattı tamamladık, ilçemize hayırlı olsun” denildi.