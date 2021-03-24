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Takla atan cipten burnu kanamadan kurtuldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan cip takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü vatandaşların sayesinde araçtan çıkarıldı.

SAKARYA 24.03.2021, 17:19
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Takla atan cipten burnu kanamadan kurtuldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan cip takla attı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü vatandaşların sayesinde araçtan çıkarıldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Serhat Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen cip ile plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, iki sokağın birleştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip takla atarken sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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