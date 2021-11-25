Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yassıgeçit ve Ardıçbeli Mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yassıgeçit Mahallesi’nde Ardıçbeli Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan B.A. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan motosikletten düşen sürücü B.A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahale sonrasında Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.