SUBÜ’nün yeni birimlerine YÖK onayı

2021-2022 Akademik Yılı’nda SUBÜ Ziraat Fakültesi’nde 3 bölüme, Pamukova Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda ise birer programa öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması YÖK tarafından onaylandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) lisans düzeyinde 3 yeni bölüm ve ön lisans düzeyinde 2 yeni programın 2021-2022 Akademik Yılı’nda öğrenci alarak eğitim-öğretime başlaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı. Bu doğrultuda Ziraat Fakültesi’nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü 40, Bahçe Bitkileri Bölümü 30 ve Bitki Koruma Bölümü 30 öğrenciyle; Pamukova Meslek Yüksekokulu’nda Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 40 öğrenciyle; Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda ise Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı 40 öğrenciyle eğitim-öğretime başlayacak.

Bölüm ve programlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) tercih kitapçığında yer alacak. Kısa süre önce Karasu Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programı’nın öğrenci alımı da YÖK tarafından onaylanmıştı. SUBÜ’den yapılan açıklamada, şehrin potansiyeli ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili aktörlerle ve iş dünyasıyla ortak akılla belirlenen bölümlerle sahanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirileceği ifade edildi.