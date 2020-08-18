SUBÜ’nün sporda motivasyon projesine TÜBİTAK desteği
SUBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN DOÇ. DR. İHSAN SARI, HAZIRLADIĞI PROJEYLE TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJESİ BURSU KAZANDI. SARI, ÇALIŞMALARINI BİR YIL BOYUNCA AVUSTRALYA’NIN CURTİN ÜNİVERSİTESİ’NDE ALANININ ÖNDE GELEN AKADEMİSYENLERİYLE SÜRDÜRECEK.
SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İhsan Sarı, hazırladığı projeyle TÜBİTAK araştırma projesi bursu kazandı. Sarı, çalışmalarını bir yıl boyunca Avustralya’nın Curtin Üniversitesi’nde alanının önde gelen akademisyenleriyle sürdürecek.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İhsan Sarı, TÜBİTAK araştırma projesi bursu kazandı. Üniversite bünyesinde yer alan Egzersiz ve Spor Psikolojisi Araştırma Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdüren ekipte de yer alan Sarı, proje kapsamında gerçekleştireceği çalışmalara Avustralya’nın Curtin Üniversitesi’nde bulunan Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Laboratuvarı’nda devam edecek. Sarı, TÜBİTAK tarafından destek kazanan projesi için egzersiz ve spor psikolojisi alanındaki araştırmaları ile tanınan Prof. Dr. Nikos Ntoumanis ile birlikte çalışacak.
Curtin Üniversitesi’nin Fiziksel Aktivite ve İyi Oluş Grubu’nun Prof. Dr. Nikos Ntoumanis öncülüğünde fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılması, kilo kontrolü, sporda güdülenme, doping, zihinsel dayanıklılık ve beden imgesi gibi konularda yoğun araştırmalar gerçekleştirdiğini aktaran Doç. Dr. İhsan Sarı, “Grupta yer alan diğer isimler de ilgili alandaki önde gelen araştırmacılardan. Günümüze kadar bu laboratuvara egzersiz ve spor psikolojisi araştırmaları için yaklaşık olarak 6 milyon dolarlık araştırma fonu sağlandı. Biz de burada bir yıl boyunca gerçekleştireceğimiz çalışmalarla sporcuların motivasyonu konusunda antrenörlerin eğitimi için özel bir program geliştireceğiz” diye konuştu.
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