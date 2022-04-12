banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

SUBÜ’nün öğrenci toplulukları iftarda buluştu

SUBÜ öğrenci toplulukları iftarda bir araya geldi. Buluşmada konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yaptığınız her bir çalışma, gösterdiğiniz her bir emek geleceğinize bir artı değer katıyor. Elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA 12.04.2022, 14:31
SUBÜ’nün öğrenci toplulukları iftarda buluştu

SUBÜ öğrenci toplulukları iftarda bir araya geldi. Buluşmada konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yaptığınız her bir çalışma, gösterdiğiniz her bir emek geleceğinize bir artı değer katıyor. Elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz’ın da yer aldığı iftar buluşmasına 44 öğrenci topluluğunun tamamı katılım gösterdi. İftarın ardından toplulukların görüşleri, beklentileri ve talepleri dinlendi.

Öğrenci topluluklarının üniversitelerin önemli dinamiklerinden birisi olduğunu vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Yaptığınız her bir çalışma, gösterdiğiniz her bir emek geleceğinize bir artı değer katıyor. Birlikte hareket etmek, yeni arkadaşlar edinmek, sinerji ile keşfetmek üniversitemizde başlattığımız sosyal transkript uygulamasına yansıyacak birçok faaliyeti beraberinde getiriyor. Topluluklarımızın arasında uluslararası öğrencilerimize ait olanlar da var. Üniversitemizde şu anda 78 ülkeden 3 bine yakın uluslararası öğrenci öğrenim görüyor. Onların da topluluk faaliyetlerinde yer almaları farklı kültürlerden insanların bir araya gelmeleri zaten kattığınız dinamizmi daha da anlamlı hale getirecektir. Sizlerle birlikte olmaktan ve sizleri dinlemekten mutluluk duyuyoruz. Tüm faaliyetlerinizde elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İftarda öğrencilik yıllarının gözünün önünden geçtiğini söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, “Üniversiteye başladım, bitirdim aradan 35-40 sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ rektörümü göremedim. Ama sizler iftar sofrasında rektörünüzle baş başasınız. Üniversitenin adeta lokomotifi konumunda çok kıymetli öğrencilersiniz. İlim irfan yolunda farklı yerlerden şehrimize gelmişsiniz. Gayretleriniz ve çalışmalarınız var. Hocalarınızın teveccühleri ve takdirleri var. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah sizler de güzel ülkemize hizmet etmeye başladığınızda bir rektörle beraber iftar yapmanın ne olduğunu hayatın içinde göreceksiniz. Biz diplomayı aldığımız zaman imzasıyla rektörümüzü tanıdık. Hayalinizde geleceğe dönük ne kadar güzellikler varsa Allah size onları bahşetsin. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bu, şu ana kadar bulunduğum en güzel iftar oldu” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu