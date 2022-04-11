SUBÜ’nün genç araştırmacıları bilimsel proje yazmanın inceliklerini öğrendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından Ziraat Fakültesi’nin genç araştırmacılarına yönelik ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi’ düzenlendi.

SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Ziraat Fakültesi’nin genç araştırmacılarına yönelik ‘Bilimsel Araştırma Projeleri Yazma Eğitimi’ düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, gıda ve tarıma yönelik projelerin artan önemine değindi. Uygulamalı olarak düzenlenen eğitimde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, TTO Müdürü Prof. Dr. Uğur Özsaraç ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir de yer aldı. Eğitimlerde Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Derdiyok, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Öten ile Dr. Rahime Cengiz, TTO’dan Öğr. Gör. Gizem Şahin Erçağ ve Özlem Eryılmaz deneyimlerini paylaştı. Proje eğitiminin ilk bölümünde Prof. Dr. Adnan Derdiyok tarafından ‘Fikir Nasıl Projelendirilir?’ sorusu etrafında TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programlarında özgün değer, yöntem, risk yönetimi ve yaygın etki başlıklarının kurgulanması aktarıldı. İkinci bölümde ise Dr. Öğretim Üyesi Rahime Cengiz, TÜBİTAK 1001 proje önerisinin hazırlanma aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durdu. Tarım alanında bilimsel araştırma projelerinin kurgulanması, yazılması, başvuru yapılması ve yönetilmesi konularında deneyimlerini paylaştı.

“Ar-Ge niteliği taşıyan proje fikirlerinin olgunlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz”

Tarım ve gıda konularının TÜBİTAK’ın öncelikli alanları arasında aldığını ve bu alanda projelerin geliştirilmesinin Türkiye için önem arz ettiğini belirten SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, “Deneyimli öğretim üyelerinin tecrübelerinin aktarıldığı bu eğitimde Ar-Ge niteliği taşıyan proje fikirlerinin olgunlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitim, nitelikli bilimsel araştırma projelerinin hazırlanması için güzel bir altyapı oluşturacak” dedi.