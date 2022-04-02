SUBÜ’lü öğrenciler Akdeniz lezzetleriyle hünerlerini sergiledi

SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından ‘Yöresel Mutfaklar’ dersi çerçevesinde hazırlanan yemekler, Sapanca ilçe protokolü tarafından tadılarak değerlendirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, ‘Yöresel Mutfaklar’ dersinde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmek amacıyla Akdeniz Bölgesi’ne özgü yöresel yemeklerden oluşan bir menü hazırladı. Öğrencilerin Turizm Fakültesi mutfağında hazırladığı yemekler; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Sapanca ilçe protokolü ve akademisyenler tarafından tadılarak değerlendirmeye tabi tutuldu. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, beceriyi ön plana çıkaran bu tür uygulamaların öğrencileri iş dünyasına donanımlı bir şekilde hazırladığına vurgu yaptı. Dersin öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Şengül ise, unutulmaya başlanan yöresel yemekleri hatırlatmak ve yemek kültürünü öğrencilere tanıtmak amacıyla ‘Yöresel Mutfaklar’ dersi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin düzenli olarak farklı yöresel lezzetlerle devam edeceğini söyledi.

“Mutfağımız öğrencilerimiz için önemli bir avantaj sağlıyor”

+1 Eğitim Modeli doğrultusunda öğrencileri iş dünyasıyla buluşturmanın yanı sıra ders dönemlerinde de uygulamayla iç içe bir öğrenim sürecini benimsediklerini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Kısa süre önce bölgenin en donanımlılarından birisi olarak kullanıma açtığımız gastronomi mutfağımız öğrencilerimiz için önemli bir avantaj sağlıyor. Derslerde öğrendikleri teorik bilgileri burada uygulamaya dönüştürme imkanı buluyorlar. İlçe protokolümüzle birlikte bugün ‘Yöresel Mutfaklar’ dersi çerçevesinde Akdeniz yöresine ait yemekleri tadarak yorumlamış olduk. Öğrencilerimiz birbirinden lezzetli yemekler hazırlamışlar. Dersi dışarıdaki paydaşlara da açan böyle örnek bir uygulama için hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.