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SUBÜ’lü karatecilerden 4 madalya
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) karateci öğrencileri üniversitelerarası Karate Şampiyonası’ndan 4 madalya ile döndü.
SAKARYA 22.03.2022, 11:34
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) karateci öğrencileri üniversitelerarası Karate Şampiyonası’ndan 4 madalya ile döndü.
Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası karate şampiyonasında SABÜ öğrenciler bir altın 3 bronz madalya aldı. 61 kilogram bayanlar kumitede Fatma Naz Yenen altın madalya ile Türkiye Şampiyonu olurken 60 kilogram erkekler kumitede Muhammed Emin Güntekin, 84 kilogramda Muzaffer Talha Beşbadem ve +84 kilogramda Ahmet Bulut bronz madalya kazanarak Türkiye 3’üncüsü oldular.