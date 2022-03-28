SUBÜ’lü akademisyenin projesine TÜBİTAK desteği

SUBÜ Spor Bilimleri Fakülesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş’ın yürütücüsü olduğu ‘Temel Hareket Becerileri Analizinde Kullanılacak Yapay Zeka Temelli Ölçüm Aracının Geliştirilmesi: Aimove’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Destekleme Programı çerçevesinde kabul edildi. Proje ile temel hareket becerilerinin analizinde kullanılacak güvenilir bir ölçüm aracının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş’ın yürütücüsü olduğu ‘Temel Hareket Becerileri Analizinde Kullanılacak Yapay Zeka Temelli Ölçüm Aracının Geliştirilmesi: Aimove’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edildi. Projede; SUBÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Dilşad Mirzeoğlu, SUBÜ Araştırma Görevlisi Merve Özyıldırım, SUBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Atalı’nın yanı sıra İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan ve Prof. Dr. Akhan Akbulut ile Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Yanardağ araştırmacı olarak yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde ‘Spor Araştırmaları’ başlıklı özel bir çağrıya çıkılarak proje başvuruları alınmıştı.

Temel hareket becerilerinin oyunlarda, sporlarda ve fiziksel uygunluk aktivitelerinde kullanılan özel motor becerilerin temellerini oluşturan hareket olduğunu belirterek proje hakkında bilgiler paylaşan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş, “Bu hareketlerin gelişimlerindeki eksiklik geleceklerdeki etkinliklere katılıma engel olabilir. Bu bağlamda projenin temel amacı; tipik (normal motor gelişim gösteren) ve atipik (normal motor gelişim göstermeyen) çocukların temel hareket becerilerine bağlı yeterliliklerini tespit edip, olabilecek normallikleri veya hareket becerilerine bağlı özel yeteneklerine ilişkin bilgileri raporlayabilen geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış, yapay zeka temelli bir ölçüm aracının geliştirilmesidir. Bu amaç çerçevesinde dijital ölçüm aracının (AIMove) geliştirilmesi ve geliştirilen ölçüm aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması, çalışmanın ana hedeflerini oluşturmaktadır” diye konuştu.