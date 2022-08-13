SUBÜ’lü 2 bin 421 öğrenci iş deneyimi kazandı

SUBÜ, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında geliştiricisi olduğu +1 Eğitim Modeli çerçevesinde 2 bin 421 öğrenciyi tam zamanlı olarak iş dünyasına gönderdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), +1 Eğitim Modeli ile tüm eğitim düzeylerinde ve tüm birimlerdeki öğrencileri bir dönem tam zamanlı olarak iş dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında ön lisans düzeyinden bin 590 öğrenci 3+1 çerçevesinde, lisans düzeyinden ise 831 öğrenci 7+1 çerçevesinde iş dünyasında yer aldı. Böylelikle 2 bin 421 öğrenci henüz mezun olmadan iş yeri deneyimi kazanmış oldu. SUBÜ, öğrencilerini iş dünyasıyla buluşturmasının yanı sıra her dönem düzenlediği anketlerle öğrencilerin, akademisyenlerin ve iş dünyası temsilcilerinin +1 Eğitim Modelinden duydukları memnuniyeti ölçüyor ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

+1 Eğitim Modelin alanının genişlediğini ve yapılan geliştirmelerle çok daha sistematik hale geldiğini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Biz iş deneyimi kazandırma ve nitelikli insanlar yetiştirme noktasında iddialı bir üniversiteyiz. Çünkü geliştirdiğimiz ve 100’ün üzerinde üniversite tarafından da belirli alanlarda kullanılan +1 Eğitim Modelini en iyi şekilde uygulayarak iş dünyasıyla sıkı bağlar kurduk. Akademisyenlerimizin de önemli bir kısmı daha önce sahada çalışmış isimlerden oluşuyor. Müfredatlarımız iş dünyasının talepleri doğrultusunda her zaman güncel. Sahaya hakimiz. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda bölüm ve programlar açarak yine o doğrultuda insanlar yetiştiriyoruz. Bu da öğrencilerimizin kısa sürede hatta önemli bir ölçüde mezun olmadan iş sahibi olmasının yolunu açıyor. Marka ve uluslararası projelerde iş deneyimi kazanan öğrencilerimiz bulunuyor. İş dünyasında o kadar yoğun talep geliyor ki bazı yerlere maalesef öğrenci gönderemediğimiz bile oluyor. İlerleyen süreçte iş garantili bölüm ve programlara doğru bir geçiş öngörüyoruz. Modelimizin gençlerimize ve ülkemize olumlu katkılarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor” diye konuştu.