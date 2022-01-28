SUBÜ’den Türkiye’de bir ilk: Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü

SUBÜ tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü kuruldu. Milli teknoloji hamlesinin bir çıktısı olarak kurulan koordinatörlük kapsamında yarışmalarda yer alacak öğrenciler için bir de laboratuvar oluşturuluyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından Türkiye’de bir ilk olarak Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü kuruldu. Koordinatörlükle teknolojinin özel alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamak ve üniversitenin kuruluş perspektifine uygun olarak öğrencileri uygulama becerilerini artıran yarışmalara teşvik etmek amaçlanıyor. Ayrıca takım halinde çalışarak uygulama becerilerini artıran, projeler yürüten ve bu doğrultuda maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin projelerini hayata geçirerek ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılabilmelerine destek olmak hedefleniyor. SUBÜ’de Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak ayrıca yazılım odası, elektronik atölyesi ve mekanik atölyesinin yer aldığı bir laboratuvar oluşturuluyor.

Teknoloji zirvesi düzenlenecek

Sadece ulusal değil, uluslararası yarışmalara da odaklanacaklarını vurgulayan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Furkan Kamanlı, “Teknofest’te roket alanında yarışan takımlarımızdan birisi kısa süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yarışmaya katılacak. Ayrıca koordinatörlüğümüzün öncülüğünde önemli isimlerin katılacağı bir teknoloji zirvesi düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizi daha çok teşvik ederek yarışmalara daha geniş katılım sağlamaya çalışacağız. Koordinatörlüğümüz milli teknoloji hamlesinin bir çıktısı ve buna hizmet edecek. Ayrıca dışardan destek veren firmalarımız oluyor. Biz bunlarla yarışmaya katılacak öğrencilerimiz arasında bir köprü vazifesi göreceğiz. Üniversitemizin bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz mottosuyla son derece uyumlu işler yapacağız. Her öğretim düzeyinden öğrencimiz ilgi alanımızda yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda Teknofest’in odaklandığı kategoriler bağlamında tezlerin oluşturulmasını da teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Teknofest başarıları

2018 yılında kurulan SUBÜ; Teknofest yarışmalarında elektrikli araç kategorisinden tasarıma, İHA kategorisinden roket kategorisine kadar birçok farklı teknoloji alanında yarıştı. SUBÜ’nün motoru da üniversite tarafından geliştirilen elektrikli aracı Revolt, 2020 yılında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları’nda 3’üncü olmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Park’ta düzenlenen yarışta 2’nci sırayı almıştı. 2021 yılında ise geliştirilen otonom elektrikli araçla üniversitenin araç sayısı ikiye çıkarılmıştı. Yine 2021 yılında düzenlenen Teknofest’te SUBÜ’lü öğrenciler Uçan Araba Tasarım Yarışması’nda 2’nci olmuş, döner ve sabit kanat İHA yarışmalarında ise mansiyon ödülü kazanmışlardı.