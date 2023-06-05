SUBÜ’den tekvandoda 3 madalya 1 kupa

SUBÜ öğrencileri, Bartın’da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda bir altın ve iki gümüş olmak üzere üç madalya kazandılar. Üniversitenin Erkek Takımı ise Kyoguri Kategorisi’nde takım olarak ikincilik kupasının sahibi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve 57 üniversiteden 267 sporcunun katıldığı ÜNİLİG Türkiye Tekvando Şampiyonası’nı bir altın ve iki gümüş olmak üzere üç madalya ile tamamladı. Ayrıca SUBÜ Erkek Takımı Kyoguri Kategorisi’nde takım olarak ikincilik kupasının sahibi oldu. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Samet Ayaz, Kyoguri Kategorisi 80 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Server Balaban, Kyoguri Kategorisi 58 Kiloda; Sapanca Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi İnci Tarakçı ise Kyoguri Kategorisi 46 kiloda gümüş madalya kazandılar. SUBÜ öğrencileri elde ettikleri sonuçlarla dünya şampiyonası seçmelerine katılmaya hakkı elde ettiler.