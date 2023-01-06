SUBÜ’den sosyal bilimlerde proje yazma eğitimi

SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademisyenlerine yönelik proje yazma eğitimi düzenlendi. Eğitimde proje yazmanın tüm yönleri ele alındı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademisyenlerine yönelik ‘3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programına Yönelik Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimin ilk bölümünde Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Derdiyok, ‘Bilimsel Araştırma Projelerine Genel Bakış ve Bilimsel Yaklaşım’ başlığı altında yenilikçi yaklaşımın önemine değinirken; TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nın sosyal bilimlere yaklaşımının ve bu alanda desteklediği proje sayısının giderek arttığı bilgisini verdi.

Eğitimin ikinci bölümünde Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum ve Doç. Dr. Avni Önder Hanedar, ‘TÜBİTAK 3005 Proje Deneyim Paylaşımları ve Başvuru Formunun Doldurulması’ başlığında deneyimlerini paylaştı. Yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 3005 projesinden örnekler sunan Horzum; projenin özeti, amaç ve hedefi, ulusal kazanım ile yenilikçi yönü, yöntem ve proje iş yönetimi, risk ve yaygın etki bölümlerini ele alarak yeni yaklaşımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hanedar ise yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 3005 projesi ve TÜBİTAK destekli diğer projeler üzerinden örnekler sunarak projenin kurgulanması, yazımı ve yürütülmesi aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Eğitimin son bölümünde katılım sağlayan akademisyenlerin proje fikirleri uygulamalı olarak ele alındı.