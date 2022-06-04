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SUBÜ’den serebral palsi semineri

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde serebral palsiye yönelik bir seminer gerçekleştirildi.

SAKARYA 04.06.2022, 10:14
SUBÜ’den serebral palsi semineri

SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde serebral palsiye yönelik bir seminer gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) iş birliği ile ‘Serebral Palside Fizyoterapistler ile Ortak Dil Oluşturmak: Ortopedik Yaklaşım ve Rehabilitasyon, Ortez Kullanımı’ başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Rektörlük Konferans Salonunda Prof. Dr. Murat Oto başkanlığındaki seminere SUBÜ öğrenci ve akademisyenleri ile şehirdeki fizyoterapistler katılım gösterdi.

Oto, serebral palside cerrahi operasyonların içeriğine ilişkin bilgiler paylaşırken rehabilitasyonun cerrahideki önemine de değindi. Ayrıca serebral palside rehabilitasyon ile birlikte fizyoterapideki yardımcı cihazlardan ortezin kullanımının yapılan cerrahinin başarılı olmasındaki etkisi üzerinde durdu.

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