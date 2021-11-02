SUBÜ’den öğrencilere Erasmus bilgilendirmesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

SUBÜ Erasmus Koordinatörlüğü, yurt dışı eğitim programı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri için bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, çevrimiçi platformlar ve sosyal medya üzerinden de canlı yayınlandı. Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları ile Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can, Dış İlişkiler Şube Müdürü Haci Akay, Erasmus, Mevalana, Farabi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ayşe Güneş Uyar ve Erasmus Birim Personelleri Alper Karataş ile Jeta Shatri’nin yer aldığı toplantıda 2021-2027 Erasmus faaliyetleri, 2022-2023 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri ve değerlendirme süreci hakkında da bilgiler verildi.