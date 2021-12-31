SUBÜ’de sportif etkinlikler çeşitlenerek artıyor

SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiren sportif etkinliklere tırmanış ve basketbolun ardından bir yenisi eklenerek voleybol dersleri başlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen spor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sevda Çiftçi rehberliğinde voleybol etkinlikleri başlatıldı. Her hafta Salı günü saat 17.00’de gerçekleştirilen voleybol etkinliğine SUBÜ’nün akademik ve idari personelleri ile öğrencileri katılabiliyor. Konuya ilişkin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tırmanış ve basketbol ile başlattığımız sportif etkinliklerimize voleybol ile bir yenisini ekledik. Yeni sporların öğrenilmesi ve ilgi duyulan sporlara yönelik pratiklik kazanılmasına önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni spor dallarını eklemeye devam edeceğiz” denildi.