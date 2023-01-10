SUBÜ’de Satranç Turnuvası düzenlendi

SUBÜ Satranç Topluluğu tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Satranç Turnuvası düzenlendi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye giren ilk 3 öğrenciye hediye takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Satranç Topluluğu tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Satranç Turnuvası düzenlendi. Akyazı’da bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen turnuvaya topluluk üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Turnuva neticesinde birinci olan Ali Fuat Aksoy gram altın, ikinci olan Sudenur Ökmen 300 liralık yemek çeki, üçüncü olan Mehmet Sadık Ülgen ise 100 liralık yemek çeki kazandı. Dereceye girenlere ödüllerini Satranç Topluluğu Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Sena Gizem Genç takdim etti.