SUBÜ’de kültür ve fotoğraf temalı söyleşi

SUBÜ Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından ‘Fotoğraf’ın İcadı: Bir Kültür Tarihi’ başlıklı söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından ‘Fotoğraf’ın İcadı: Bir Kültür Tarihi’ başlıklı söyleşi/imza günü düzenlendi. SUBÜ Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Öğretim Görevlisi Ersin Berk’in konuşmacı olarak katıldığı ve Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi soru/cevap şeklinde ilerlerken, SAKUM Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Alper Cantimer de katkı sağladı.

Kültür, gelenek ve fotoğraf kavramlarının konuşulduğu söyleşiyle pandeminin ardından yüz yüze bir araya gelebilmenin sevincini yaşadığını belirten Öğr. Gör. Ersin Berk, ilerleyen günlerde görsel kültür ve fotoğraf konusunda hem teorik hem de pratik söyleşi ve paneller gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Berk söyleşinin sonunda katılımcılar için ‘Bir Bilgi Aracı Olarak Fotoğraf: Sosyal Medya & Manipülasyon isimli kitabını imzaladı.