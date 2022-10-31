SUBÜ’de Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu düzenlendi

SUBÜ’de Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu düzenlendi. Yarışmaya birçok üniversiteden takım ve bireysel kategorilerden yarışan 105 sporcu katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geleneksel Sporlar Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Sporcu, öğrenci ve sporseverlerin ilgi gösterdiği organizasyonda Bayburt Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden 105 sporcu yarıştı.

Yarışmalar sonucunda Erkekler Takım Sıralamasında ilk sırayı Karabük Üniversitesi alırken, ikinci Düzce Üniversitesi, üçüncü Yozgat Bozok Üniversitesi ve dördüncü Bayburt Üniversitesi oldu. Kadınlar Takım Sıralamasında ise Düzce Üniversitesi birinci oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi ikinci, Bayburt Üniversitesi üçüncü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi dördüncü sırada yer aldı. Bireysel Yarışmalar Erkekler Kategorisinde Karabük Üniversitesi’nden İbrahim Afraziloğlu birinci, Marmara Üniversitesi’nden Şükrü Erkan ikinci, Düzce Üniversitesi’nden Alperen Duran üçüncü ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Ferhat Satar dördüncü sırada yarışmayı tamamladı. Bireysel Yarışmalar Kadınlar Kategorisinde birinciliği Bayburt Üniversitesi’nden Gülsüm Akpınar elde etti. Düzce Üniversitesi’nden İrem Nur Fındıklı ikinci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Serra Baydar üçüncü, yine aynı üniversiteden Fulya Adıyaman dördüncü oldu. Müsabakada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalya takdim edildi.