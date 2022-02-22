SUBÜ’de bahar yarıyılı, ‘Mühendis Olmak ve Kariyer Yolu’ konulu etkinlikle başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi’nde 2021-2022 bahar yarıyılı, ‘Mühendis Olmak ve Kariyer Yolu’ konulu ilk ders etkinliğiyle başladı.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk ders, ‘Mühendis Olmak ve Kariyer Yolu’ başlığıyla gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi konuşma yapan SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, yeni dönemin öğrencilere hayırlı olmasını dilerken, SUBÜ’nün amiral gemisi olarak başarı çıtalarını daha yukarı taşıyacakları bir dönem geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.