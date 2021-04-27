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SUBÜ’de 3 yeni lisansüstü program açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Turizm Rehberliği ile Sağlık Yönetimi yüksek lisans programları ve Rekreasyon doktora programı açıldı.

SAKARYA 27.04.2021, 18:54
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SUBÜ’de 3 yeni lisansüstü program açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Turizm Rehberliği ile Sağlık Yönetimi yüksek lisans programları ve Rekreasyon doktora programı açıldı.

SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2 yüksek lisans programı ve 1 doktora programı açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı. Yeni açılan programlardan yüksek lisans düzeyinde Turizm Rehberliği Programı ve Sağlık Yönetimi Programı, doktora düzeyinde ise lisans eğitimi Spor Bilimleri Fakültesi’nde verilen Rekreasyon Programı 2021-2022 Akademik Yılı’ndan itibaren öğrenci almaya başlayacak. Açılan yeni programlarla SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ndeki yüksek lisans programı sayısı 18’e yükselirken doktora programı sayısı ise 12’ye yükseldi. SUBÜ’nün lisansüstü programlarına ilişkin tüm detaylar https://lee.subu.edu.tr adresinden takip edilebiliyor.
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