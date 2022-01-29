SUBÜ’de 2021 yılı kültürel ve sportif etkinliklerle geçti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) 2021 yılı pandemi sürecine rağmen birçok kültürel ve sportif etkinlikle geçti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) pandemi sürecine rağmen özellikle öğrencilerin örgün eğitime başlamasıyla birlikte birçok kültürel ve sportif etkinlik gerçekleştirildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerden hem öğrenciler hem de üniversite personelleri yararlandı. 2022’nin Bahar Yarıyılı’nda özellikle havaların ısınmasıyla birlikte etkinliklerin çeşitlenerek daha farklı alanlara da taşınması planlanıyor.