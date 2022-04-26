SUBÜ’de 2021 yılı birim performansları değerlendirildi

SUBÜ Senatosu’nda üniversitenin 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda tüm akademik birimlerin 2021 yılı performansı değerlendirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu’nun son iki toplantısında tüm akademik birimler 2021 yılı birim performans sunumlarını gerçekleştirdi. 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan doğrultusunda birimlerin hedeflerinin ve faaliyetlerinin yer aldığı toplantılarda sunumları birim yöneticileri yaptı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün, fakültelerin, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ve meslek yüksekokullarının geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Stratejik planın ikinci yılının gerçekleşme oranları değerlendirildi ve hazırlanan sunumlar doğrultusunda yapılabilecek iyileştirmeler için bilgiler paylaşıldı. Sunumlarda üniversitenin eğitim öğretim, Ar-Ge ve topluma hizmet gibi stratejik hedefleri üzerinde yoğunlaşıldı. Toplantılarda, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Selcen Vodinalı da yer aldı.