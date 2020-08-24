c(SUBÜ) tarafından Kurumlar Arası İş Birliği ve Müfredat Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Bu kapsamda şehrin sağlık alanındaki paydaşlarını bir araya getiren ve SUBÜ’nün Fikir Sofrası etkinliklerinden birisi olarak düzenlenen toplantıda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, kamu ve özel hastane temsilcileri ile akademisyenler yer aldı. SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun müfredatlarının da tanıtıldığı toplantı Rektör Sarıbıyık’ın konuşmasıyla başladı.

SUBÜ’de 16 birim ilk defa öğrenci alacak

Beceriyi ve iş birliğini önemsediklerini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ile yaptığımız görüşmelerle burada bulunan arkadaşlarımızın da bilgisi dahilinde planlamalar yaptık. Şu anda kritik bir aşamaya geldik. Müfredat çalışmalarına başladık. Görüşlerinizi önemsediğimiz için toplantımıza sizleri de davet ettik. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Çok sayıda köklü birim üniversitemiz bünyesinde yer alıyor. Üniversitemizde bir Sakarya Üniversitesi geleneği var. Bu geleneğin devamı için birlikte çok güzel çalışmaları gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. 2020-2021 Akademik Yılı’nda ilk defa öğrenci alacağımız 16 birim bulunuyor. Bunlardan 9 tanesi sağlıkla ilgili. Vereceğimiz yeni mezunlar ve alacağımız yeni öğrencilerle SUBÜ’nün öğrenci sayısı 25 binin üzerine çıkacak” dedi.

SUBÜ ruhunu oluşturuyoruz

Fakülte ve meslek yüksekokulu için bölüm ve programları planlarken de fikir sofrası oluşturduklarını ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ilgili paydaşlarla birlikte karar verdiklerini hatırlatan Sarıbıyık, “Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 3 bölüme, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 5 programa, Pamukova Meslek Yüksekokulu’nda Eczane Hizmetleri Programı’na öğrenci alınmasıyla ilgili tüm iş ve işlemleri gerçekleştirdik. Bugüne kadar olan kısımda yerel yöneticilerimizin ve devletimizin ilgili kurumlarının desteğini hep yanımızda hissettik. Bundan sonraki aşamada da hep birlikte ülkemize insan yetiştirmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Akyazı’nın termal kaynaklarını, doğasını ve ulaşım yollarına yakınlığını da düşünerek bir sağlık kompleksi oluşturmak için ilk adımları attık. Bir proje hazırladık. Bu yolda bir hayalimiz var. Yaptığımız iyi bir iş devam ettiği müddetçe oradan sevap kazanacağımıza inanıyoruz. Sakarya Üniversitesi’nin Türkiye genelinde bir marka değeri var. Onu ortaya koyan bir ruh var. Biz de uygulamalı bilimler adına böyle bir ruh oluşturarak adımızı daha da ön plana çıkarma arzusundayız” diye konuştu.

Kaliteli eğitim için çabalıyoruz

2020-2021 Akademik Yılı’nda eğitime başlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Bölümlerimizi belirlerken yaptığımız gibi hazırladığımız ders müfredatlarımızı da sağlık alanındaki dış paydaşlarımızla paylaşmak istedik. Öğrencilerimize hem kaliteli bir eğitim sunmak hem de sektörün ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek istiyoruz. Bu amaçla ekibimizle yoğun çalışmalar sürdürdük. Siz sektör temsilcilerinin de öneri ve katkıları bizler için oldukça değerli. Üniversitelerin görevleri arasında toplumun sorunlarına çözüm üretmek ve toplumu bilinçlendirmek de yer alıyor. Biz de bu doğrultuda toplumun sağlık sorunlarına yönelik sektörler ile birlikte çalışmalar ve projeler üretmek istiyoruz” şeklinde konuştu.