SUBÜ Ziraat Fakültesi’den Kocaeli temasları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Öten ve Doç. Dr. Hüseyin İrfan Balık ile Fakülte Sekreteri Emre Erdoğdu’dan oluşan heyet, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu’nu makamlarında ziyaret etti. KOÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Fığlalı’ya gerçekleştirilen ziyarette iki komşu ilin ziraat fakültelerinin bölge ve ülke yararına iş birliği içerisinde yürütebileceği Ar-Ge ve topluma hizmet çalışmaları ele alınarak kurumsal ilişkilerin üst düzey tutulması noktasında fikir birliğine varıldı. MARKA Genel Sekreteri Çöpoğlu ziyaretinde ise Ar-Ge öncelikleri ile bölge kalkınma stratejilerinin uyum içerisinde yürütülmesi değerlendirilerek altyapı ve yatırım olanakları ele alındı.