SUBÜ ziraat fakültesi PSB Anatolia 2022’de

PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nda yer alan SUBÜ Ziraat Fakültesi standında üniversitenin Doku Kültürü Laboratuvarında üretilen 60 türe ait bitkiler sergileniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nda standıyla yer alıyor. Stantta, öğretim üyeleri gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili ziyaretçilerle bilgiler paylaşırken; Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri, meyve anaçları ve sukulentler gruplarında üretilen toplam 60 türe ait bitkiler sergileniyor. Ayrıca Sakarya için önemli tarım ürünlerinden fındık ve ceviz başta olmak üzere meyve türlerinin de yer aldığı ürünler için geliştirilen ve yürütülen Ar-Ge projeleri broşür, roll-up ve benzeri bilgilendirme materyalleriyle tanıtılarak ilgi duyan vatandaşlara doğrudan konunun uzmanı öğretim üyeleri tarafından detaylı bilgiler veriliyor.