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SUBÜ ve Pakistan KU Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Pakistan’ın Karakoram Uluslararası Üniversitesi ile akademik çalışmaları, öğretim elemanı ve öğrenci değişimini kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

SAKARYA 25.12.2021, 12:11
SUBÜ ve Pakistan KU Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Pakistan’ın Karakoram Uluslararası Üniversitesi ile akademik çalışmaları, öğretim elemanı ve öğrenci değişimini kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

SUBÜ, uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek Pakistan’ın Karakoram Uluslararası Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Karakoram Uluslararası Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atta Ullah Shah tarafından imza altına alınan protokolle iki üniversite arasında ortak akademik çalışmalar gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Mevlana Değişim Programı kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci değişimi yapılabilecek. Rektör Yardımcısı Shah ziyaretinde SUBÜ Teknoloji Fakültesi laboratuvarları, Spor Bilimleri Fakültesi, SUBÜ Stadyumu, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve ilgili akademisyenlerden bilgi aldı.

“Şehrimize ve ülkemize faydalı olmak istiyoruz”

Daha önce Pakistan’ın Mirpur Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Ulusal Robotik ve Otomasyon Merkezi ile de bir protokol imzaladıklarına değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Gönül coğrafyamızla geliştirdiğimiz iş birlikleri bizleri ayrıca mutlu ediyor. Pakistan da ülkemiz gibi şu anda hızla gelişim sürecinde olan bir ülke. Özellikle yazılım alanında ciddi bir atılımları bulunuyor. Bu anlamda çok sayıda nitelikli insan yetiştirerek günümüz dünyasının önde gelen şirketlerinde istihdam edilmesi sağlanıyor. Biz de ülkemizde bir model oluşturmuş ve bunu etkili bir şekilde uygulayarak her geçen gün gelişimini sağlayan bir üniversiteyiz. Şehrimize ve ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Ancak ufkumuz sınırlarla çevrili değil ve dünyaya açılıyor. Bu nedenle bu tarz iş birliklerini çok anlamlı buluyorum. Akademisyenlerimizin dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyenlerle birlikte çalışması, öğrencilerimizin değişim programları vasıtasıyla yurt dışında da tecrübe edinebilmesi, üniversitemizde uluslararası öğrencileri ağırlamamız gelişime ayrı bir ivme kazandıracaktır” dedi.

“Türkiye’deki üniversiteleri yakından tanımak bizleri mutlu ediyor”

SUBÜ ile iş birliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Karakoram Uluslararası Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atta Ullah Shah, “Ülkelerimizin derin bir maziye dayanan kardeşlik ilişkisi bugün de birlik olmamızı kolaylaştırıyor. Türkiye ile kurduğumuz bağlar çıkar ilişkisinin dışında tamamen iki ülkenin el ele güç kazanmasını sağlayacak gönülden bağlar. Biz bilim insanlarının katkısı ise ayrıca önem taşıyor. Böylesi ilişkiler kurmak için bir araya gelmek, Türkiye’deki üniversiteleri yakından tanımak bizleri mutlu ediyor. SUBÜ de yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede uzun mesafeler kat etmiş, örnek çalışmalara imza atmış. Üniversitemizde spor bilimlerine ilişkin bir fakülte kurmak üzereyiz. Bu anlamda SUBÜ’nün yaptıkları bize güzel bir örnek ve rehber olacak. Ayrıca uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyetleri ve aktif yapısı topluma yönelik çalışmalar anlamında dikkat çekiciydi. İş birliğimizin önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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